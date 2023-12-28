Sandiaga Sebut Ganjar-Mahfud Berpihak Ciptakan Lapangan Kerja untuk Anak Muda

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menyebutkan, pasangan yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki keberpihakan dalam menciptakan lapangan kerja, terutama bagi anak-anak muda Indonesia.

"Tadi kita membahas lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, terutama disaat lapangan kerja susah di didapatkan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama bagi anak-anak muda," ujar Sandiaga Uno pda wartawan, Kamis (28/12/2023).

Sandiaga baru saja bertemu dan berdiskusi dengan putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid tentang nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur. Selain itu, dibicarakan pula tentang persoalan-persoalan lainnya.