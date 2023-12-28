Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilpres 2024, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud dari Segi Pengalaman Paling Optimal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:29 WIB
Pilpres 2024, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud dari Segi Pengalaman Paling Optimal
Yenny Wahid nongkrong bareng Sandiaga dan Gilang Dirga (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasehat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid optimis Ganjar-Mahfud bisa tampil optimal dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam podcast bersama Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023).

Yenny Wahid mengatakan, pasangan Capres dan Cawapres, Ganjar-Mahfud bila dilihat dari pengalaman di dunia politik mereka paling optimal.

"Ganjar-Mahfud kalau dilihat dari segi pengalaman paling optimal. Sosok Pak Mahfud memahami di semua bidang dan selalu tanpa skandal, tanpa catatan, track recordnya good sekali. Pak Ganjar pemimpin daerah, ngerti sekali masalah yang dihadapi masyarakat, pernah juga di DPR beberapa periode mengerti sekali permasalahan nasional," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
