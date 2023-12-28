Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Haedar Nashir: Jangan Sampai Debat Capres-Cawapres seperti Cerdas Cermat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:30 WIB
Haedar Nashir: Jangan Sampai Debat Capres-Cawapres seperti Cerdas Cermat
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut jangan sampai debat capres-cawapres menjadi ajang cerdas cermat. (MPI/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta agar debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak dijadikan seperti ajang cerdas cermat.

"Jangan sampai debat capres-cawapres itu seperti dulu di zaman SD itu cerdas cermat. Kalau jadi cerdas cermat kan betapa dangkalnya kita," kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Menurut Haedar, jika semua pasangan capres-cawapres hanya berpikir mementingkan debat seperti cerdas semata, nilai-nilai dan karakter pemimpin bangsa disebut tak terpenuhi.

"Karena mereka nanti pastikan satu di antara tiga pasangan ini memimpin negara ini. Kalau yang ada di pikiran mereka memenangkan penghargaan debat itu lewat cerdas cermat itu betapa jauhnya dari sejarah karakter, dasar nilai dan prinsip-prinsip kita," kata Haedar.

Halaman:
1 2
      
