Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid dan Sandiaga Uno Bahas Politik Indonesia di Masa Depan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:35 WIB
Yenny Wahid dan Sandiaga Uno Bahas Politik Indonesia di Masa Depan
Yenny Wahid dan Sandiaga Uno. (MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, hadir sebagai narasumber dalam podcast Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno. Podcast tersebut berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Yenny Wahid dan Sandiaga Uno banyak membahas tentang politik Indonesia di masa depan.

"Kita bicara banyak mengenai bangun politik ke depan seperti apa, pemimpin ke depan yang dibutuhkan Indonesia seperti apa, tantangan kita sebagai bangsa seperti apa," ujar Yenny Wahid kepada MNC Portal saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, keduanya secara khusus membahas tentang partai yang dinaungi Sandiaga Uno, yakni PPP.

"Saya sebagai muslim punya concern untuk memastikan kalau PPP masuk parlemen karena itu bisa menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat muslim di Indonesia," ujarnya.

Dari pantauan MNC Portal, Podcast Yenny dan Sandiaga dimulai pukul 13.30 WIB. Yenny tampil sporty memakai jaket putih dipadukan dengan hijab pink, sweatpants, dan sneakers.

Halaman:
1 2
      
