Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Bonus Demografi, Ganjar: Tidak Ada Investasi Terbaik Kecuali SDM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:36 WIB
Soroti Bonus Demografi, Ganjar: Tidak Ada Investasi Terbaik Kecuali SDM
Ganjar Pranowo (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai, Indonesia tak banyak memiliki waktu untuk memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah bisa berinvestasi di sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

"Waktu tidak banyak bapak ibu. Maka, mimpi besar bonus demografi yang saya katakan tadi, yuk kita dorong yuk. Tidak ada investasi terbaik kecuali SDM," kata Ganjar saat hadiri acara drklarasi alumni dan aktivis GMNI di Gedung Serbaguna GBK, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, anak-anak bangsa dapat meningkatkan kualitas diri bila sebagian porsi APBN dan APBD difokuskan ke sektor pendidikan.

"Izin saya sampaikan bahwa 20 persen dari anggaran pendidikan APBN APBD kalau kita fokuskan, maka anak anak berbakat kita akan mendapatkan pendidikan the best," terang Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement