Soroti Bonus Demografi, Ganjar: Tidak Ada Investasi Terbaik Kecuali SDM

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai, Indonesia tak banyak memiliki waktu untuk memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah bisa berinvestasi di sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

"Waktu tidak banyak bapak ibu. Maka, mimpi besar bonus demografi yang saya katakan tadi, yuk kita dorong yuk. Tidak ada investasi terbaik kecuali SDM," kata Ganjar saat hadiri acara drklarasi alumni dan aktivis GMNI di Gedung Serbaguna GBK, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, anak-anak bangsa dapat meningkatkan kualitas diri bila sebagian porsi APBN dan APBD difokuskan ke sektor pendidikan.

"Izin saya sampaikan bahwa 20 persen dari anggaran pendidikan APBN APBD kalau kita fokuskan, maka anak anak berbakat kita akan mendapatkan pendidikan the best," terang Ganjar.