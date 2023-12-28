Yenny Wahid Gaet Suara Anak Muda Menangkan Ganjar Mahfud: Harus Jemput Bola

JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang banyak didominasi oleh anak-anak muda atau pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tahun 2024 sekitar 107 juta orang atau 53-55 persen dari total jumlah pemilih sebanyak 204,8 juta.

Jadi hampir lebih dari setengah lebih total pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih pemula. Angka jumlah pemilih pemula yang tinggi itu tentu saja menjadi perhatian para Capres dan Cawapres. Tak heran bila banyak visi misi mereka yang menargetkan ke anak muda.

Para Paslon Capres dan Cawapres pun masing-masing memiliki strategi untuk menarik perhatian pemilih pemula. Begitu juga dengan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.