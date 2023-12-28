Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surat Suara Pilpres Dikirim ke Taiwan, Mahfud MD : Saya Harus Kritik KPU Ceroboh!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:16 WIB
Surat Suara Pilpres Dikirim ke Taiwan, Mahfud MD : Saya Harus Kritik KPU Ceroboh!
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : MPI)
LUMAJANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan adanya surat suara terkirim ke para pemilih di Taipei, Taiwan, sebelum jadwal distribusi berlangsung yakni pada 2-11 Januari 2024. Setidaknya ada 31.276 dari jumlah 175.145 surat suara yang terkirim ke pemilih yang mencoblos dengan menggunakan metode pos.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melontarkan kritikan kepada KPU, karena dianggap ceroboh dalam menyelenggarakan pemilu. Sebab beberapa kesalahan selama tahapan pemilu ini, KPU tak pernah melakukan evaluasi.

"Begini ya, saya harus kritik KPU ini ceroboh, sudah berkali-kali ceroboh dan enggak pernah memperbaiki,” kata Mahfud di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Dirinya cukup prihatin atas kecerobohan yang dilakukan KPU, karena dianggap tidak profesional dalam menunjuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Hal tersebut akhirnya membuat surat suara tersebut beredar di Taiwan.

“Masa surat suara sudah dicoblos sekarang gitu, kan nanti kan masih ada waktunya untuk luar negeri itu. Jadi itu kritik kepada KPU selalu terlambat mengantisipasi,” tegas dia.

Peristiwa tersebut juga dikhawatirkan menurunkan kepercayaan publik. Dia juga prihatin KPU bertindak setelah informasi tersebut viral.

“Nah sekarang surat suara itu kan karena ketahuan. Kalau enggak ketahuan bisa terjadi di tempat lain, kalau ketahuan baru menyalahkan,” katanya.

