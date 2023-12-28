Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi 483 Perwira Tinggi dan Menengah Polri

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:19 WIB
Kapolri Mutasi 483 Perwira Tinggi dan Menengah Polri
Kapolri mutasi 481 pati dan pamen Polri. (Dok Humas Polri)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 483 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Mutasi itu sebagaimana tertuang dalam 3 surat telegram yang terbit hari ini. Pada ST/2864/XII/KEP./2023 terdapat sebanyak 60 personel, ST/2865/XII/KEP./2023 sebanyak 337 personel, dan ST/2866/XII/KEP./2023 sebanyak 86 personel. Total terdapat 483 personel yang dimutasn

As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan surat telegram tersebut.

"Ya betul," kata Dedi dikonfirmasi MPI, Kamis (28/12/2023).

Dalam mutasi tersebut, Irjen Yudhiawan akan mengemban jabatan sebagai Kapolda Sulut. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sahli Sospol Kapolri.

Irjen Yudhiawan menggantikan posisi Irjen Setyo Budiyanto yang dimutasi menjadi Itwasum Polri.

Lalu Ijen Eddy Sumitro Tambunan ditunjuk menjadi Koorsahli Kapolri, dari posisi sebelumnya sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Eddy menggantikan posisi Irjen Risyapudin Nursin yang dimutasi menjadi Pati Baharkam Polri.

