Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud MD Siap Perjuangkan Nilai-Nilai yang Diajarkan Gus Dur

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:26 WIB
Ganjar-Mahfud MD Siap Perjuangkan Nilai-Nilai yang Diajarkan Gus Dur
Yenny Wahid dan Sandiaga Uno. (MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, mengungkapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan mendiang presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selama berpolitik.

Hal itu ia sampaikan dalam podcast bersama Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023).

"Saya berterima kasih kepada Mbak Yenny karena kita belajar nilai-nilai Gus Dur yang diperjuangkan oleh paslon nomor tiga, Ganjar-Mahfud, yakni membela rakyat kecil. Kita bisa memastikan pemerintahan ke depan tetap bersama perjuangan untuk rakyat kecil terutama masalah ekonomi," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Dalam podcast itu, keduanya juga membahas soal lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat kecil. Ia mengaku saat ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan.

"Ganjar-Mahfud memiliki keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja terutama anak-anak muda," tuturnya.

Selain itu, ia dan Yenny Wahid juga membahas soal ibu-ibu yang kerap mengeluh soal bahan pokok, biaya hidup, dan juga beban belanja sehari-hari yang semakin meningkat.

"Dengan penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, pertumbuhan ekonomi 7 persen yang digagas Ganjar-Mahfud maka kita akan mampu menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement