Ganjar-Mahfud MD Siap Perjuangkan Nilai-Nilai yang Diajarkan Gus Dur

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, mengungkapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan mendiang presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selama berpolitik.

Hal itu ia sampaikan dalam podcast bersama Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023).

"Saya berterima kasih kepada Mbak Yenny karena kita belajar nilai-nilai Gus Dur yang diperjuangkan oleh paslon nomor tiga, Ganjar-Mahfud, yakni membela rakyat kecil. Kita bisa memastikan pemerintahan ke depan tetap bersama perjuangan untuk rakyat kecil terutama masalah ekonomi," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Dalam podcast itu, keduanya juga membahas soal lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat kecil. Ia mengaku saat ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan.

"Ganjar-Mahfud memiliki keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja terutama anak-anak muda," tuturnya.

Selain itu, ia dan Yenny Wahid juga membahas soal ibu-ibu yang kerap mengeluh soal bahan pokok, biaya hidup, dan juga beban belanja sehari-hari yang semakin meningkat.

"Dengan penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, pertumbuhan ekonomi 7 persen yang digagas Ganjar-Mahfud maka kita akan mampu menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok," tuturnya.