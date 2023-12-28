Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rotasi Polri, Irjen Yudhiawan Jabat Kapolda Sulut

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:36 WIB
Rotasi Polri, Irjen Yudhiawan Jabat Kapolda Sulut
Irjen Yudhiawan dirotasi menjadi Kapolda Sulut. (sulselprov.go.id)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Salah satu yang dirotasi adalah jabatan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut). Irjen Yudhiawan akan menjabat Kapolda Sulut menggantikan Irjen Setyo Budiyanto.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, terdapat tiga Surat Telegram (ST) bernomor ST/2864/XII/KEP./2023, ST/2865/XII/KEP./2023 dan ST/2866/XII/KEP./2023.

"Secara keseluruhan terdapat 483 personel yang dimutasi Irjen Pol Yudhiawan," kata Dedi dalam keyerangan tertulis, Kamis (28/12/2023).

Sejumlah nama yang mutasi di antaranya

Brigjen Sri Eko Pranggono, Karojianstra Ssdm Polri, dimutasi sebagai Pati SSDM Polri (Dlm Rangka Pensiun)

Kombes Agoes Soejadi Soepraptono, Kabagmutjab Robinkar SADM Polri dalam rangka Jabatan baru sebagai Karojianstra SSDM Polri

Kombes Hendra Wirawan, Kabaggassus Robinkar SADM Polri diangkat sebagai Kabagmutjab Robinkar Ssdm Polri

Brigjen Umar Effendi, Wakapolda Lampung Diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Dosen Kepolisian Utama Tk. I Stik Lemdiklat Polri

Brigjen Ahmad Ramadhan, Karopenmas Divhumas Polri diangkat dalam jabatan Baru sebagai Wakapolda Lampung

Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabidhumas Polda Metro Jaya diangkat jabatan Baru Sebagai Karopenmas Divhumas Polri

