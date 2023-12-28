Tingkatkan Perekonomian, Anggota DPR Minta Warga Bogor Kembangkan Budidaya Lele

BOGOR – Wilayah Kabupaten Bogor diketahui tidak memiliki laut, namun daerah ini ternyata memiliki keunggulan komparatif di sektor perikanan air tawar. Saat ini, Kabupaten Bogor menjadi pemasok utama ikan lele untuk DKI Jakarta.

Hal itu diutarakan Anggota DPR RI, Ravindra Airlangga, saat ngariung bersama warga Desa Cibarayut, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023).

Ravindra mengatakan, saat ini kebutuhan ikan lele untuk DKI Jakarta mencapai 120 ton perhari. Namun sebagai pemasok utama, Bogor hanya mampu memproduksi 80 ton per hari.

“Supply ikan lele untuk Jakarta terbanyak dari Kabupaten Bogor. Permintaan ikan lele untuk Jakarta 120 ton per hari. Kabupaten Bogor bisa memproduksi 80 ton per hari,”ujar Ravindra.

“Artinya ada potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produksi ikan lele. Peluang pasarnya masih sangat besar,” sambungnya.

Anggota Komisi IV DPR RI ini berharap warga bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Menurut dia, ikan lele sejauh ini sangat mudah untuk dikembangbiakkan. Produksi ikan yang bandel ini tidak harus dalam skala besar, melainkan juga cocok untuk skala rumah tangga.

Oleh karena itu, dia mendorong agar keluarga-keluarga di kabupaten Bogor bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk budidaya ikan lele dengan sistem biofolk. Pihaknya selama ini ikut terjun memberi pelatihan mengenai budidaya lele sistem biofolk.

Namun banyak warga yang mengeluhkan kendala permodalan. Dia mengakui permodalan adalah salah satu kendala. Kendati demikian, ada banyak peluang bagi warga untuk mendapatkan permodalan.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa sejauh ini sudah melakukan beberapa kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana cara mendapatkan permodalan. Oleh karena itu dia mengajak warga untuk terlibat dalam pelatihan-pelatihan tersebut.