Nelayan Indonesia di Hawaii Apresiasi Program Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Diaspora Indonesia yang menjadi nelayan di Honolulu, Hawaii mengapresiasi program nelayan sejahtera besutan Paslon presiden dan wakil presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebagian diaspora yang berprofesi nelayan itu, menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud "Di Laut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera".

Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar oleh relawan Ganjar bernama Warung Demokrasi. Dalam kegiatan itu, turut hadir pula Ganjar Pranowo memberikan sambutan secara virtual.

Koordinator Warung Demokrasi Lusy Van Dyke menjelaskan, tujuan sosialisasi program itu agar para diaspora Indonesia di Honolulu memilih Ganjar-Mahfud.

“Yang kami harapkan dari sosialisasi ini adalah untuk menjaring suara dari para WNI yang berada di Honolulu dan sekitarnya untuk memilih secara cerdas pada Pilpres nanti dan tentunya memilih Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, sekaligus mengamplifikasi program Paslon 03 yang jelas pro rakyat,” ujar Lusy dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/12/2023).

Diketahui, program itu mencakup perbaikan sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan, subsidi BBM bagi para nelayan yang harus tepat sasaran, serta menyediakan dukungan alat tangkap.

Para nelayan di sana juga menyambut baik tersedianya askes nelayan yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua.