KBRI Abu Dhabi Fasilitasi Pemulangan 7 WNI ke Cirebon hingga Cianjur

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi memfasilitasi pemulangan 7 WNI di Abu Dhabi, yang terdiri atas 3 keluarga dengan komposisi 1 ayah dengan 2 anak serta 2 ibu dengan masing-masing seorang anak. Keempat anak yang dipulangkan berusia di bawah 7 tahun.

Pemulangan tersebut merupakan yang ketiga, terlaksana atas fasilitasi dan kerja sama dengan otoritas Imigrasi United Arab Emirates (UAE) dengan menggunakan penerbangan SriLankan Airlines, UL 208, dari Abu Dhabi pada Kamis (28/12/2023) dan transit di Colombo, dilanjutkan dengan penerbangan UL 364.

Dijadwalkan, para WNI tersebut akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Jumat 29 Desember 2023 sekira pukul 13.35. Pada saat ketibaan di Indonesia, para WNI akan ditangani oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang kemudian akan memfasilitasi pemulangan ke daerah masing-masing.

WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari daerah Cirebon, Cianjur dan Indramayu. Pemulangan tersebut merupakan bagian dari program pemulangan Ibu dan Anak KBRI Abu Dhabi yang juga telah difasilitasi untuk tes DNA pada bulan Juni 2023 lalu, bekerja sama dengan Div Hubinter Polri, sebagai salah satu persyaratan untuk pemulangan.

Pemulangan itu rencananya akan didampingi oleh seorang staf dari KBRI Abu Dhabi untuk memastikan bahwa semua proses yang dilalui oleh WNI beserta anak yang dipulangkan tersebut berjalan dengan lancar sampai dengan ketibaan di Indonesia.

“Pemulangan yang ketiga ini, yang terdiri dari 7 WNI beserta anak tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah UAE, khususnya dari otoritas imigrasi. Pemulangan kali ini tidak hanya terdiri dari Ibu tetapi juga Ayah. Ini merupakan upaya dari KBRI Abu Dhabi untuk melindungi WNI dan Anak di negara akreditasi, siapapun tanpa terkecuali,” ujar Dubes RI untuk UAE Husin Bagis, dalam keterangannya.