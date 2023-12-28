Bawaslu Jakpus Batal Periksa Gibran soal Bagi-Bagi Susu di CFD

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat batal memeriksa calon wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka atas dugaan pelanggaran Pemilu saat membagikan susu di area Car Free Day (CFD) Jakarta. Sedianya, Gibran diperiksa pada Kamis (28/12) besok.

"Iya (batal diperiksa). Hasil Rapat Pleno Bawaslu Jakpus tadi (klarifikasi) dianggap cukup," kata Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, Bawaslu Pusat telah mendapatkan cukup bahan untuk dijadikan kajian untuk memutus dugaan pelanggaran tersebut. Salah satu bahan kajiannya ialah hasil pendalaman laporan yang dilakukan Bawaslu RI.

Selanjutnya, Bawaslu Pusat akan melakukan putusan terkait ada atau tidaknya pelanggaran atas kegiatan bagi susu putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Adapun putusan akan digelar pada Jumat (29/12) mendatang.

"Kita lanjut pada putusan Bawaslu Jumat (29/12) nanti," tuturnya.