Kasus Covid-19 di DKI : 16 Pasien Meninggal Dunia pada Bulan Ini

JAKARTA - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 16 pasien Covid-19 meninggal dunia selama Desember 2023. Hal itu menyusul tren kasus aktif yang jumlahnya masih meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan kasus aktif Covid-19 hingga kini tercatat sebanyak 517 kasus. Tren kasus Covid-19 pun masih disebut terus naik.

"Sampai hari ini yang meninggal 16 orang," kata Ani kepada wartawan, Rabu (27/12/2023).

Ani menyebut angka case fatalitynya yakni 0,8 persen jika dihitung Desember 2023 ini. Tren kasus Covid-19 yang masih naik ini diharapkan turun pada pertengahan Januari 2024.

Dari total 517 kasus yang tercatat, mayoritas pasien disebutnya melakukan isolasi mandiri. Ia menyebut mayoritas pasien juga tidak mengalami gejala yang berat.

"Lebih banyak isoman karena tidak terlalu berat gejalanya, kebanyakan ringan. Dari 517 yang isoman ada 300 lebih," katanya.