HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Truk Sedang Parkir, Pemuda di Bogor Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:13 WIB
Tabrak Truk Sedang Parkir, Pemuda di Bogor Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan truk dan motor terjadi di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas dalam kecelakaan ini.

Kapolsek Rumpin, Kompol Sumijo mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 27 Desember 2023 malam. Awalnya, terdapat truk yang mengalami kerusakan sedang terpakir di pingir jalan raya.

"Truk terparkir di pinggir jalan raya akibat rusak selongsong as roda," kata Sumijo dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).

Lalu, datang motor yang dikendarai oleh MJ (18) dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Alhasil, pemotor menabrak bagian belakang truk tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
