HOME NEWS MEGAPOLITAN

150 Rumah Warga Klapanunggal Bogor Terdampak Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:22 WIB
150 Rumah Warga Klapanunggal Bogor Terdampak Banjir
Banjir di Kabupaten Bogor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Ratusan rumah warga di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor terendam banjir. Banjir disebabkan oleh hujan deras dan luapan kali.

"Hujan deras dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama sehingga meningkatnya debit air Kali Cibarengkok menyebabkan rumah warga di pinggir kali terdampak banjir," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).

 BACA JUGA:

Adapun banjir terjadi pada Rabu 27 Desember 2023 malam. Dari hasil kajian cepat, terdapat 150 rumah warga yang terdampak banjir tersebut.

"Total 150 Kepala Keluarga (KK) dengan 450 jiwa yang terdampak," jelasnya.

 BACA JUGA:

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Luapan air yang sempat merendam rumah warga berangsur surut dan perlu penanganan dari pihak terkait.

"Saat ini debit air Kali Cibarengkok sudah berangsur surut," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
