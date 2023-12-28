Tabung LPG Meledak, 13 Kios dan 1 Mushala Puskopau TNI AU Terbakar

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di Komplek Squadron Halim Perdanakusuma, Jalan Mustang RT 06/04, Halim, Makasar, Jakarta Timur, membakar 13 kios dan satu Musala pada Kamis pagi tadi (28/12/2023) sekira pukul 09.41 WIB. 13 kios dan satu musala tersebut merupakan milik Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara (Puskopau) Halim Perdanakusuma.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan kobaran api yang membakar total luas bangunan sekira 200 meter persegi tersebut, diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Gatot mengatakan, akibat kebocoran tersebut, api tersulut lantaran disebabkan oleh ledakan dan penyalaan.

"Menurut keterangan saksi mata, saat sedang memasak terjadi kebocoran pada tabung gas LPG yang mengakibatkan ledakan dan penyalaan," ujar Gatot dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).

Gatot menuturkan, akibat ledakan tersebut 23 kios dan satu musala yang terbakar mengakibatkan kerugian senilai Rp450 Juta. Selain kerugian materil, Gatot mengatakan terdapat korban luka akibat ledakan yang berujung kebakaran tersebut.