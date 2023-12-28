Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggul Sungai Jebol, Basemen Apartemen di Tangerang Terendam Banjir

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |13:19 WIB
Tanggul Sungai Jebol, Basemen Apartemen di Tangerang Terendam Banjir
Apartemen di Tangsel kebanjiran. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANGERANG - Sebuah apartemen di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang terkepung banjir pada Rabu (26/12/2023) malam. Hal ini dikarenakan tanggul di sekitar apartemen tersebut jebol akibat luapan air sungai. Air dengan ketinggian lebih dari 1 meter, merendam lantai parkir basemen hunian apartemen tersebut dan membuat sejumlah kendaraan terendam banjir.

“Luapan sungai yang berada di sekitaran Apartemen mengakibatkan tanggul jebol dan merendam parkiran basemen mobil & motor, saat itu ketinggian air sekitar 110cm. sampai hari ini masih terendam,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, pada Kamis (27/12/2023).

BACA JUGA:

Banjir Kepung Aceh Utara, Sebanyak 4.048 Jiwa Mengungsi 

Peristiwa tersebut tiba-tiba saja terjadi sekitar pukul 23.10 WIB, saat penghuni apartemen sedang tidur. Lantai basemen yang dipenuhi kendaraan, tiba-tiba saja terendam banjir.

Saat ini BPBD membantu perbaikan tanggul sementara, melakukan penyedotan air, dan berkordinasi dengan pihak managemen apartemen,”ujar Ajat

BACA JUGA:

Hujan Deras, Jalan di Klapanunggal Bogor Banjir, Sejumlah Kendaraan Mogok 

Sebelumnya, video yang merekam peristiwa tersebut viral di sejumlah media sosial, terlihat beberapa penghuni apartemen mencoba menyelematkan kendaraannya yang sudah terendam banjir.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
