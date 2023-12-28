Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 Pemeran Film Porno Jaksel Jadi Tersangka, Termasuk Siskaeee dan Virly Virginia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:53 WIB
11 Pemeran Film Porno Jaksel Jadi Tersangka, Termasuk Siskaeee dan Virly Virginia
Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safiri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan 11 orang talent wanita dan talent pria sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno di Jakarta Selatan. Dari 11 orang tersebut dua di antaranya yakni Siskaee dan Virly Virginia.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh Penyidik.

“Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka,” ujar Ade Safri kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).

“Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita,” sambungnya.

Adapun dari 9 talent wanita yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut diantaranya yakni Siskaee, Anisa Tasya Amelia alias Meli 3GP (ATA alias M), Virly Virginia (VV), Putri Lestari alias Jessica (PPL), NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun (ZS), Arella Bellus (ALP alias AB), MS, dan SNA.

Selanjutnya, Firli melanjutkan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Selain itu penyidik juga sudah mengirimkan surat penetapan tersangka tersebut kepada jaksa penuntut umum.

“Dan terkait dengan itu, pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikirimkan oleh penyidik surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta,” kata Ade Safri.

“Pada tanggal 8 Januari 2024 kita akan lakukan pemanggilan selama 2 hari, tanggal 8 tanggal 9 Januari 2024 untuk meminta keterangan terhadap kesebelas tersangka dimaksud,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175408//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-9xDn_large.JPG
Lesti Kejora Kelelahan Diperiksa Soal Kasus Hak Cipta, Benarkah Hamil Anak Ketiga? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175326//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-4e6k_large.JPG
Lesti Kejora Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175129//dj_panda-NInJ_large.jpg
Kasusnya Naik Penyidikan, DJ Panda Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175060//dj_panda-Qfvi_large.jpg
Kasus Erika Carlina Ngaku Diancam Naik ke Penyidikan, DJ Panda Bakal Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766//pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759//reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement