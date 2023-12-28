Srikandi Ganjar Ajak Milenial Sulap Barang Bekas Jadi Produk Berkualitas, Peluang Usaha Menarik

JAKARTA - Srikandi Ganjar terus berkomitmen mewadahi para milenial agar dapat berkreativitas tanpa batas. Kali ini, simpatisan Ganjar-Mahfud itu menggelar pelatihan decoupage.

Kegiatan positif dan inovatif bagi para milenial untuk menciptakan generasi yang kompetitif dan berdaya saing itu digelar di Jalan Tenggiri, Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada Kamis (28/12/2023).

"Tujuan pelatihan ini untuk memberikan fasilitas dan wadah peluang untuk milenial mengkreasikan dan mengeksplor diri untuk dikembangkan, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha," kata Korwil Srikandi Ganjar Jabodetabek Wahyuni Safitri dalam keterangannya.

Safitri menjelaskan, bahwa decoupage merupakan teknik menghias suatu media seperti gelas, botol, piring, dan lain sebagainya dengan menggunakan potongan-potongan dari kain atau kertas. Sehingga, media yang sudah decoupage menjadi lebih indah.

Kegiatan tersebut, sambung Safitri, sangat menarik dan tidak membosankan. Kendati diakuinya, tren tersebut belum begitu terkenal di kalangan anak muda.

Safitri pun ingin mendorong generasi milenial untuk mempopulerkan teknik decoupage. "Harapan diadakannya kegiatan ini, milenial khususnya perempuan dapat melek dan adaptable dengan situasi kemajuan teknologi," ujarnya.