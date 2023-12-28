Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Srikandi Ganjar Ajak Milenial Sulap Barang Bekas Jadi Produk Berkualitas, Peluang Usaha Menarik

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:46 WIB
Srikandi Ganjar Ajak Milenial Sulap Barang Bekas Jadi Produk Berkualitas, Peluang Usaha Menarik
Srikandi Ganjar ajak milenial sulap barang bekas jadi produk berkualitas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Srikandi Ganjar terus berkomitmen mewadahi para milenial agar dapat berkreativitas tanpa batas. Kali ini, simpatisan Ganjar-Mahfud itu menggelar pelatihan decoupage.

Kegiatan positif dan inovatif bagi para milenial untuk menciptakan generasi yang kompetitif dan berdaya saing itu digelar di Jalan Tenggiri, Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada Kamis (28/12/2023).

"Tujuan pelatihan ini untuk memberikan fasilitas dan wadah peluang untuk milenial mengkreasikan dan mengeksplor diri untuk dikembangkan, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha," kata Korwil Srikandi Ganjar Jabodetabek Wahyuni Safitri dalam keterangannya.

Safitri menjelaskan, bahwa decoupage merupakan teknik menghias suatu media seperti gelas, botol, piring, dan lain sebagainya dengan menggunakan potongan-potongan dari kain atau kertas. Sehingga, media yang sudah decoupage menjadi lebih indah.

Kegiatan tersebut, sambung Safitri, sangat menarik dan tidak membosankan. Kendati diakuinya, tren tersebut belum begitu terkenal di kalangan anak muda.

Safitri pun ingin mendorong generasi milenial untuk mempopulerkan teknik decoupage. "Harapan diadakannya kegiatan ini, milenial khususnya perempuan dapat melek dan adaptable dengan situasi kemajuan teknologi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement