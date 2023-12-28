Relawan Ganjar-Mahfud Diskusi dengan Warga Kwitang, Bakal Bantu Perbaiki Fasilitas MCK

JAKARTA - Semakin mendekati waktu Pemilu 2024, Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Teladan Pro Ganjar (TPG) terus menggencarkan dukungan bagi pasangan nomor urut tiga tersebut.

Kali ini, sukarelawan TPG mendatangi wilayah padat penduduk di kawasan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk berbincang secara langsung dengan masyarakat terkait persoalan yang dihadapi, salah satunya fasilitas umum Mandi Cuci Kakus (MCK).

“MCK di sini kalau dilihat dari ujung ke ujung rasanya sangat kurang. Kita usaha memperbanyak dan memperbaiki yang sudah ada, dibuat semaksimal mungkin supaya nyaman dan bersih,” ujar Ketua TPG Ica Risanggaeni, di lokasi, Kamis (28/12/2023).

Ica meyakini pasangan Ganjar-Mahfud dapat menang satu putaran. Sebab, sejauh ini animo masyarakat sangat besar.

“Kita sangat yakin Ganjar-Mahfud menang dalam satu putaran. Di mana kita sudah melihat animo warga khususnya di sini memilih paslon nomor urut tiga, saya rasa di atas 50 persen presentasenya,” jelasnya.

Sementara, salah satu masyarakat sekaligus peserta kegiatan Slamet mengaku senang mengikuti acara ini yang digelar sukarelawan.

Dia menegaskan dukungannya untuk paslon nomor urut tiga dan siap memenangkannya pada Pemilu 2024.