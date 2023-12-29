Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Survei CSIS, Yenny Wahid : Hasil Survei Internal Lebih Komprehensif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |05:29 WIB
Respons Survei CSIS, Yenny Wahid : Hasil Survei Internal Lebih Komprehensif
Yenny Wahid. (MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, menanggapi hasil survei CSIS tentang elektabilitas capres-cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dia menyebutkan, sejatinya TPN memiliki survei internal tentang paslon yang diusungnya tersebut.

"Hasil survei itu kan pasti fluktuatif dan kita sendiri di TPN sudah punya hasil survei yang lebih komprehensif," kata Yenny Wahid, Kamis (28/12/2023).

Dalam survei internal itu, kata Yenny, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru bersaing. Berbeda dari hasil survei CSIS, hasil survei internal itu justru meyakinkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud akan bersaing hingga ke putaran dua.

"Pasangan Ganjar-Mahfud tak terlalu jauh dari pasangan lainnya sehingga kami optimis bisa masuk ke putaran dua. Nah, begitu masuk ke putaran kedua kami jauh lebih optimis lagi," tuturnya.

Hasil survei internal itu, menurut Yenny, juga mengukur sentimen pada masyarakat usai debat calon wakil presiden. Putri Presiden keempat Abdurachman Wahid alias Gus Dur itu mengatakan, hasil survei internal Ganjar-Mahfud usai debat cawapres justru meninggalkan sentimen positif.

"Debat itu ada yang mengukur beberapa lembaga survei, termasuk kita juga, kita mengukur beberapa sentimen, sentimen negatif dan positif terhadap semua paslon, alhamdulillah sentimen positif masih tertinggi untuk paslon kita," ucapnya.

