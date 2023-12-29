Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nonton Konser 40 Tahun Slank, Ganjar Pranowo Nostalgia

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:02 WIB
Nonton Konser 40 Tahun Slank, Ganjar Pranowo Nostalgia
Ganjar nonton konser Slank. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyapa hangat anak-anak muda saat menghadiri acara konser musik tanah air 'Liztomania Vol.9: Slank - Joged 40rever' di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (28/12/2023). Capres beramput putih tersebut hadir dengan mengenakan kemeja jeans dipadu topi hitam.

Para penonton terkejut dengan kehadiran mantan Gubernur Jateng dua periode itu. Mereka lantas berteriak “Mas Ganjar... Mas Ganjar...” hingga melakukan swafoto bersama suami Siti Atikoh tersebut.

Aksi sejumlah komedian di sela-sela konser turut memeriahkan suasana. Bahkan sukses membuat Ganjar tertawa lepas. Mereka di antaranya Yoyo Bakrie, Aci Resti, dan Soleh Solihun.

Tak berselang lama, band legendaris Slank menghipnotis penonton dengan lagu-lagu yang hits pada masanya. Misalnya 'Balikin', 'I Miss You But I Hate You', hingga 'Terlalu Manis'. Ganjar Pranowo larut dalam alunan lagu yang dinyanyikan oleh Kaka Slank tersebut.

Di depan Ganjar, Slank memperkenalkan album baru berjudul 'Joged' yang dirilis pada konser tersebut. Pada akhir acara, seluruh personel Slank memainkan rebana sambil menghampiri para penonton dan juga Ganjar Pranowo.

Ganjar kembali dikerumuni penonton untuk berswafoto bersama. Slankers yang hadir tampak histeris berteriak menyebut nama capres nomor urut 3 'Pak Ganjar'.

Halaman:
1 2
      
