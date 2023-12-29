Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Presiden Jokowi Resmi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:01 WIB
Breaking News! Presiden Jokowi Resmi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Breaking News! Presiden Jokowi resmi berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberhentian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Bp. Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (29/12/2023).

Ari menjelaskan ada tiga pertimbangan utama dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi itu. Pertama, Surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

“Ketiga, berdasarkan Pasal 32, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement