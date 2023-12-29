Eks Wali Kota Bima Segera Diadili Atas Kasus Korupsi dan Gratifikasi

JAKARTA - Mantan Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), M Lutfi (MLI) bakal segera disidang atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi. Hal itu sejalan dengan telah dirampungkannya berkas penyidikan Lutfi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, berkas perkara korupsi M Lutfi dinyatakan telah lengkap secara formil dan materiil. Oleh karenanya, tim penyidik KPK kemudian melimpahkan berkas perkara Lutfi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka MLI pada tim jaksa," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (29/12/2023).

Lebih lanjut, tim jaksa akan kembali memperpanjang masa penahanan M Lutfi untuk 20 hari ke depan. Sejalan dengan itu, tim jaksa juga akan menyiapkan surat dakwaan sebelum nantinya digelar persidangan.