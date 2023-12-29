HT Beberkan Makna Gerobak Perindo: Simbol Perjuangan Rakyat Kecil!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menjelaskan makna simbol gerobak sebagai bentuk perjuangan bersama rakyat kecil. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara bazar minyak goreng dan beras murah di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023).

"Kenapa simbol gerobak? Gerobak itu simbol perjuangan rakyat kecil yang harus diperjuangkan sehingga kita pakai," kata HT.

HT menambahkan, bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia mencapai puluhan juta lebih jumlahnya saat ini.

"Karena masyarakat dibawah yang berusaha paling banyak UMKM ada 60 juta lebih," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika tidak ada lagi masyarakat miskin.

"Indonesia maju itu artinya tidak ada lagi masyarakat miskin, kalau masih ada Indonesia tidak bisa maju betul tidak?" ucap HT.

"Betul," timpal ribuan warga.