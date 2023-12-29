BMKG: Puncak Musim Hujan Diprediksi Akan Berlangsung hingga Akhir Februari 2024

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengungkapkan puncak musim hujan diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Februari 2024.

Dwikorita pun menyoroti proyeksi hasil monitoring BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia terkait El-Nino moderat yang diproyeksikan akan berlanjut hingga awal tahun 2024. Selain itu, Index of Indian Ocean Dipole (IOD) positif juga diantisipasi akan berlangsung hingga Januari 2024.

“Puncak musim hujan ini diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan Februari atau akhir Februari, walaupun tidak terjadi bersamaan. Seharusnya kita cukup bersiap tentang pola tanam, karena kalau hujan ekstrim juga berdampak ke kondisi tanaman juga. Nah, ini juga kita perhatikan,” ungkap Dwikorita lewat laman resmi BMKG, dikutip Jumat (29/12/2023).

Sementara itu, Dwikorita melaporkan melalui analisis Zona Musim (ZOM), diketahui bahwa 52% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Khususnya di Kalimantan, proyeksi curah hujan tinggi di berbagai wilayah pada Januari hingga April. Di sisi lain, Jawa, terutama Jawa Timur dan Nusa Tenggara, berpotensi mengalami curah hujan rendah pada Mei dan Juni, meningkatkan risiko kekurangan air.

“BMKG memberikan prediksi curah hujan bulanan untuk periode Januari hingga Juni 2024. Dalam kurun waktu Januari - Maret, sejumlah wilayah di pesisir timur Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Papua Barat diperkirakan akan mengalami curah hujan rendah,” katanya.

Dwikorita mengatakan prediksi ini meningkat pada April, dengan sebagian wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi diprediksi mengalami curah hujan rendah. Meskipun Mei dan Juni 2024 diproyeksikan berada pada kategori rendah-menengah secara umum, wilayah tertentu seperti Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua tetap berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi.

“Informasi ini diharapkan memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian, terutama peserta rapat koordinasi dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dalam menyusun strategi adaptasi dan pengelolaan risiko menghadapi dinamika iklim tahun 2024,” pungkasnya.

(Awaludin)