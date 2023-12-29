Ganjar Pranowo Minta PPP Disiplinkan Oknum Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

WONOGIRI - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi serius kabar sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ganjar, adanya kader partai mendukung pasangan Capres-Cawapres lain kemungkinan bisa terjadi. Pembelotan bisa terjadi karena partai kurang tegas mengendalikan atau mendisiplinkan anggotanya.

“Jadi, sebenarnya dalam konteks seperti ini, ketika partai tidak tegas betul mengendalikan anggotanya, maka split dukungan akan terjadi dengan model seperti itu (kader mendukung capres lain)," kata Ganjar, saat berkampanye di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Menurut dia, kader yang mendukung capres yang tidak didukung partainya dapat disebut sebagai oknum. Dukungan oknum ke Capres yang tidak dukung partainya bisa terjadi di partai apa pun selain PPP.

Ganjar bahkan mengungkapkan, sebelum dicalonkan sebagai capres PDI Perjuangan, sikap anggota PDI Perjuangan pun berbeda-beda. Setelah namanya diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, maka seluruh kader merapatkan barisan untuk mendukung Ganjar sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan.