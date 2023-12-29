Ziarah ke Makam Sahabatnya Khatib Umar, Mahfud Kenangan Pengalaman Menarik Dengan Gus Dur

JEMBER - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD berziarah ke makam sahabatnya yakni KH. Muhammad Khatib Umar, di Jember, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). Dirinya menyempatkan hal itu sebelum melakukan safarinya ke Banyuwangi.

Lokasi makam sebenarnya tidak jauh dari Pondok Pesantren Nurul Qarnain, tempat yang dijadikan Mahfud bermalam. Dia berada di makam itu untuk mendoakan seluruh kebaikan KH Khatib Umar semasa hidup.

"Sebelum melanjutkan kunjungan ke Banyuwangi, saya ke Makam KH. Muhammad Khatib Umar. Untuk mendoakan kebaikan," kata Mahfud usai berdoa di makam.

"Sekaligus ini mengenang hubungan kami yang sangat dekat awal tahun 2.000-an," Sambungnya.

Dia ternyata memiliki pengalaman menarik selama bersahabat dengan KH Katib Umar. Saat jadi Menteri Pertahanan (Menhan), Mahfud adalah kalangan akademisi yang kurang begitu dikenal oleh kiai khos dan langitan Nahdlatul Ulama (NU). Terutama para kiai yang dekat dengan presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

"Sesudah jadi Menhan, kiai Khatib Umar tidak tahu siapa saya. Beliau tanya, Pak Mahfud kenal Gus Dur di mana? Bukan orang dekat, bagaimana ceritanya," cerita Mahfud.

Mahfud menjelaskan, bahwa pertemuan dengan Gus Dur sudah sangat lama. Keduanya bertemu dengan Gus Dur di sebuah acara kampus di Yogyakarta.

