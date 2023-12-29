Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ziarah ke Makam Sahabatnya Khatib Umar, Mahfud Kenangan Pengalaman Menarik Dengan Gus Dur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:34 WIB
Ziarah ke Makam Sahabatnya Khatib Umar, Mahfud Kenangan Pengalaman Menarik Dengan Gus Dur
A
A
A

JEMBER - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD berziarah ke makam sahabatnya yakni KH. Muhammad Khatib Umar, di Jember, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). Dirinya menyempatkan hal itu sebelum melakukan safarinya ke Banyuwangi.

Lokasi makam sebenarnya tidak jauh dari Pondok Pesantren Nurul Qarnain, tempat yang dijadikan Mahfud bermalam. Dia berada di makam itu untuk mendoakan seluruh kebaikan KH Khatib Umar semasa hidup.

"Sebelum melanjutkan kunjungan ke Banyuwangi, saya ke Makam KH. Muhammad Khatib Umar. Untuk mendoakan kebaikan," kata Mahfud usai berdoa di makam.

"Sekaligus ini mengenang hubungan kami yang sangat dekat awal tahun 2.000-an," Sambungnya.

Dia ternyata memiliki pengalaman menarik selama bersahabat dengan KH Katib Umar. Saat jadi Menteri Pertahanan (Menhan), Mahfud adalah kalangan akademisi yang kurang begitu dikenal oleh kiai khos dan langitan Nahdlatul Ulama (NU). Terutama para kiai yang dekat dengan presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

"Sesudah jadi Menhan, kiai Khatib Umar tidak tahu siapa saya. Beliau tanya, Pak Mahfud kenal Gus Dur di mana? Bukan orang dekat, bagaimana ceritanya," cerita Mahfud.

Mahfud menjelaskan, bahwa pertemuan dengan Gus Dur sudah sangat lama. Keduanya bertemu dengan Gus Dur di sebuah acara kampus di Yogyakarta.

.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171882//puan-nWhg_large.jpg
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Puan: Yang Penting Tujuannya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement