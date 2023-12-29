Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dianggap Layak Pimpin Indonesia, Generasi Muda NU Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:46 WIB
Dianggap Layak Pimpin Indonesia, Generasi Muda NU Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
JAKARTA - Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. GMNU menilai Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling layak memimpin Indonesia ke depan.

“Dengan ini kami menyatakan, mendukung bapak H. Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. KH. Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil presiden RI Periode 2024-2029, Menuju Indonesia Unggul,” kutip akun Twitter @Generasi_MudaNU, Jumat (29/12/2024).

GMNU menjelaskan, dukungan kepada Ganjar-Mahfud didasari oleh sejumlah pertimbangan. Komunitas yang dipimpin oleh Gus Zain As Syuja'i menilai Ganjar-Mahfud memiliki kompetensi, integritas, etika dan moralitas.

Rekam jejak dan pengetahuan Ganjar-Mahfud tentang masa depan Indonesia juga dianggap sangat layak menjadi role model terbaik saat ini bagi seluruh Generasi Muda NU.

Dalam unggahannya, GMNU juga menegaskan siap mensukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 secara jujur dan adil.

Keikutsertaan GMNU dalam kontestasi Pilpres 2024 juga demi kemajuan bangsa, demokrasi yang bersih, dan mendukung kepemimpinan nasional yang visioner, berintegritas dan unggul.

(Awaludin)

      
Pilpres 2024 GMNU Ganjar-Mahfud
