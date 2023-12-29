Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Unik! Basreng Cap Wajah Capres-Cawapres, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:49 WIB
Unik! Basreng Cap Wajah Capres-Cawapres, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda asal Sampang, Madura membuat cemilan basreng yang unik. Pada kemasannnya terpasang foto capres cawapres untuk menarik perhatian pembeli dengan memanfaatkan masa kampanye politik.

Dia adalah Asrorullah, pemuda asal Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, Madura.

Cemilan basreng ini dijual dengan harga murah, Rp2.500 perbungkus dan ada tiga rasa yakni sambal balado pedas, balado manis dan balado sedang.

Cemilan basreng milik Asrul ini sudah dipasarkan ke Jawa Timur secara online. Asrul berharap usahanya berhasil setelah sebelumnya ia hanya menjual produk kopi dan abon cakalang.

Sementara itu di Aceh terdapat martabak kepiting yang memiliki cita rasa yang unik. Martabak kepiting ini pun laris diburu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement