Unik! Basreng Cap Wajah Capres-Cawapres

JAKARTA - Seorang pemuda asal Sampang, Madura membuat cemilan basreng yang unik. Pada kemasannnya terpasang foto capres cawapres untuk menarik perhatian pembeli dengan memanfaatkan masa kampanye politik.

Dia adalah Asrorullah, pemuda asal Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, Madura.

Cemilan basreng ini dijual dengan harga murah, Rp2.500 perbungkus dan ada tiga rasa yakni sambal balado pedas, balado manis dan balado sedang.

Cemilan basreng milik Asrul ini sudah dipasarkan ke Jawa Timur secara online. Asrul berharap usahanya berhasil setelah sebelumnya ia hanya menjual produk kopi dan abon cakalang.

