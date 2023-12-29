Satgas Penanggulangan Narkoba Polri Tangkap 11.828 Tersangka

JAKARTA - Kasatgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri, Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, pihaknya menangkap belasan ribu tersangka tindak pidana narkoba selama periode September hingga 29 Desember 2023.

"Hari ini sesuai atensi dari Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo kami Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri sejak dibentuk September 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 selama periode tersebut Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan jajaran telah berhasil menangkap 11.828 tersangka," kata Asep dalam konferensi pers di Lobby Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2023).

Asep merinci sebanyak 9.628 saat ini dalam proses penyidikan. "Ada 2.200 sedang dalam proses rehabilitasi," ujarnya.

Menurutnya, ribuan laporan polisi juga telah diterbitkan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.