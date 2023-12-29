Ganjar Bakar Semangat Anak Muda Wonogiri, Kembali Tegaskan Program Internet Cepat - Merata - Gratis

WONOGIRI - Anak muda selalu menjadi jujugan Ganjar Pranowo setiap berkunjung ke daerah. Seperti saat ke Wonogiri, Jawa Tengah Jumat (29/12), Capres 2024 nomor urut 3 -- yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, menyempatkan diri menyambangi tempat nongkrong anak muda Kota Gaplek.

Seperti biasa, Ganjar selalu disambut antusias kaula muda. Mereka saling berebut bersalaman dan foto dengannya. Obrolan santai penuh canda tawa tersaji dalam setiap pertemuan mereka.

Pada kesempatan itu, Ganjar membakar semangat anak muda Wonogiru itu untuk terus berkarya. Ia yakin, industri kreatif Tanah Air akan tumbuh pesat karena ia melihat potensi anak muda di Indonesia sangat besar.

"Makanya kami punya program internet super cepat, merata dan gratis untuk pelajar. Kalau internet kita cepat dan penyebarannya merata, maka anak muda bisa berkarya di mana saja, sesuai bakat dan minat masing-masing. Dan industri digital kita akan tumbuh pesat," ucap Ganjar.

Tak hanya ngobrol santai, para anak muda juga memanfaatkan momentum ketemu Ganjar untuk berkeluh kesah. Ganjar dengan cermat mencatat semua masukan yang disampaikan dan sesekali memberikan motivasi.