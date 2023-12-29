Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Janjikan 1 SMK Gratis di Tiap Kabupaten/Kota, Ganjar: Anggaran Rp50 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:28 WIB
Janjikan 1 SMK Gratis di Tiap Kabupaten/Kota, Ganjar: Anggaran Rp50 Triliun
A
A
A

WONOGIRI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjanjikan menghadirkan SMK Gratis di setiap Kabupaten/Kota jika terpilih sebagai Presiden 2024 mendatang. Ia mengatakan berdasarkan hitung-hitungan yang sudah dilakukan, anggaran tersebut mencapai Rp50 triliun.

“Kita pernah menghitung itu anggarannya sekitar Rp50 triliun-an. Jadi tidak terlalu mahal kan, jadi artinya jauh lebih sistematis,” kata Ganjar kepada wartawan di Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

Ganjar mengaku dirinya merasa yakin bahwa program SMKN Gratis di setiap Kabupaten/Kota menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan hingga memperbaiki kualitas SDM.

“Kalau kita mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin, maka Insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
