HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar-Mahfud Bahas Optimalisasi Suara Anak Muda di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:35 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Bahas Optimalisasi Suara Anak Muda di Pilpres 2024
Silaturahmi relawan Ganjar-Mahfud. (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Puluhan relawan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan silahturahmi di TKRPP MENTENG 72 Jalan Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Selain relawan juga turut hadir koalisi partai pengusung Ganjar Mahfud mulai dari Perindo, PPP, Hanura dan PDIP. Tampak mereka melakukan diskusi untuk menyatukan suara di Pilpres 2024.

Ketua Relawan Gerakan Ganjar Nomer Hiji (Gergaji) wilayah Depok, Leo Franz Pinem mengatakan bahwa giat ini juga membahas terkait upaya menggaet suara pemilih muda baik milenial maupun gen-z untuk memilih Ganjar-Mahfud MD di tahun 2024.

"Ini adalah strategi yang bagus karena milenial itu bukanlah yang dibayar-bayar memang pure untuk mencari sosok yang bisa memiliki tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Jadi memang yang kita usung ini mayoritas adalah murni memang untuk perjuangan bangsa negara ini," kata Leo.

Adapun sisa waktu kampanye yang tinggal 45 hari pihaknya akan gencar melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada milenial.

"45 hari ini memang sudah cukup dekat dan untuk itulah kita ada hari ini untuk menyemangati teman-teman yang masih belum memiliki pilihan sampai hari ini atau mungkin belum menunjukkan warnanya," tutur dia.

Turut hadir Wasekjend DPP Pemuda PERINDO, Wanda Karinawati yang mengatakan pihaknya memiliki target untuk menggandeng para pemuda-pemudi dari seluruh nusantara. Hal ini dilakukan untuk mengisi wilayah-wilayah yang belum banyak mendapatkan suara dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

