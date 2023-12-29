Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaet Suara Milenial, Relawan Ganjar-Mahfud Bentuk 27 DPD di Jawa Barat

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:21 WIB
Gaet Suara Milenial, Relawan Ganjar-Mahfud Bentuk 27 DPD di Jawa Barat
Relawan Ganjar-Mahfud (Foto: Widya M)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan relawan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan silaturahmi di TKRPP Menteng 72 Jalan Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Selain relawan juga turut hadir koalisi partai pengusung Ganjar-Mahfud mulai dari Perindo, PPP, Hanura dan PDIP. Tampak mereka melakukan diskusi untuk menyatukan suara di Pilpres 2024.

Wasekjen Relawan Ganjar-Mahfud (Ragam) Jabar, Suherman mengatakan, pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mengumpulkan suara khususnya kaum anak muda baik milenial maupun Gen-Z.

"Untuk saat ini, kita bersama-sama partai koalisi ada PDIP, Partai Perindo, PPP dan Hanura bersatu menyatukan suara bersama-sama dengan para relawan khususnya kita bergerak secara nasional untuk menyatukan suara kaum milenial dan Gen Z," ucap Kabid OKK DPW Pemuda Perindo Provinsi Jawa Barat ini.

Dengan demikian, dirinya telah membentuk sebanyak 27 DPD di wilayah Jawa Barat. Dari DPD itu, dia optimistis 80-95 persennya telah diisi kaum milenial dan Gen-Z.

"Kita sudah membentuk 27 DPD di kota kabupaten khususnya di Jawa Barat. Alhamdulillah 80-95 persen kaum milenial dan Gen-Z sudah terbentuk dan mendukung nomor 3 Ganjar-Mahfud," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
