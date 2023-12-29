Soroti Ledakan Tungku Smelter, DPR: Prioritaskan Penanganan ke Korban

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyoroti peristiwa kebakaran tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Peristiwa tersebut mengakibatkan 19 orang tewas, rinciannya 11 warga Indonesia dan 8 tenaga kerja asing asal China.

“Kebakaran ini bukanlah keinginan siapapun. Ini memang musibah dan seluruh bangsa pasti berduka cita atas jatuhnya korban jiwa,” kata Adian saat dihubungi wartawan, Jumat (29/12/2023).

Politikus PDIP ini menyebut, prioritas pertama yang harus dilakukan adalah penanganan serius terhadap korban baik yang dari Perusahaan maupun dari negara melalui BPJS Tenaga Kerja/Jamsostek.

“Uang duka yang dijanjikan perusahaan minimal Rp600 juta per orang dan tanggungan pendidikan sampai lulus kuliah tidak boleh di tunda-tunda dan berbelit belit. Apa yang sudah dijanjikan harus segera direalisasikan sehingga tidak menambah derita korban,” ujarnya.

“Sebagai anggota DPR maka kecepatan penanganan dan sikap bertanggung jawab tentu perlu di apresiasi karena itu mejadi bukti sikap bahwa peristiwa itu bukanlah kesengajaan,”sambung Adian.

Legislator Dapil Jawa Barat V ini mendorong agar pengusutan terhadap penyebab dari kebakaran segera dilakukan agar ke depan peristiwa tersebut tidak terulang. Pelibatan pihak pihak yang memahami smelter dan prosesnya juga harus dilakukan.

Hal ini kata Adian perlu dilakukan, agar proses produksi terus bisa berjalan dan pekerja bisa bekerja dalam suasana yang aman dari peristiwa serupa.