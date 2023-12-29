Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Cukur Rambut Gratis dan Janjikan Bantu Fasilitas MCK Warga Kwitang

JAKARTA - Mendekati waktu Pemilu 2024, Sukarelawan Teladan Pro Ganjar (TPG) menggencarkan dukungan bagi pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini, giliran wilayah padat penduduk di kawasan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang disambangi sukarelawan TPG.

Dalam kunungan tersebut, para relawan juga melakukan kegiatan cukur rambut gratis bagi masyarakat di sekitar, sebagai implementasi kedekatan bersama warga.

Tak cuma itu, para relawan untuk berbincang secara langsung dengan masyarakat terkait persoalan yang dihadapi, salah satunya fasilitas umum Mandi Cuci Kakus (MCK).

“MCK di sini kalau dilihat dari ujung ke ujung rasanya sangat kurang. Kita usaha memperbanyak dan memperbaiki yang sudah ada, dibuat semaksimal mungkin supaya nyaman dan bersih,” ujar Ketua TPG Ica Risanggaeni, di lokasi, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, Ica meyakini pasangan Ganjar-Mahfud dapat menang satu putaran lantaran sejauh ini animo masyarakat sangat besar.

“Kita sangat yakin Ganjar-Mahfud menang dalam satu putaran. Di mana kita sudah melihat animo warga khususnya di sini memilih paslon nomor urut tiga, saya rasa di atas 50 persen presentasenya,” tuturnya.