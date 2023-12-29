Waspada! Hujan Lebat Disertai Petir Berpotensi Guyur Jakarta pada Sore Hari

JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta hari ini, Jumat (29/12/2023), berpotensi diguyur hujan lebat pada sore dan malam hari.

"Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terajdi di sebagian wilayah Jaksel, Jakbar dan Jaktim pada sore dan malam hari," tulis petugas BMKG seperti dikutip dari laman resminya.

Untuk di pagi hari sendiri, BMKG memperkirakan seluruh wilayah di Jakarta akan berawan.

Pada siang hari, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur Jakarta Barat, Selatan dan Timur.

Sementara suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 75 hingga 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)