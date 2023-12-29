Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinding Ruko Sedang Renovasi di Kota Bogor Roboh, 1 Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |12:30 WIB
Dinding Ruko Sedang Renovasi di Kota Bogor Roboh, 1 Meninggal Dunia
Ruko roboh di Kota Bogor (Foto: istimewa/Okezone)
BOGOR - Dinding bangunan ruko di Jalan Rangga Gading, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor roboh. Dalam kejadian ini, satu pekerja bangunan meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Yang mana, bagian dinding bangunan ruko yang sedang direnovasi itu roboh.

"Bangunan ruko yang sedang direnovasi ini rubuh dibagian dinding tembok yang sedang dipasang sloop," kata Hidayatulloh, Jumat (29/12/2023).

Sementara itu, Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan terdapat empat pekerja mengalami luka-luka. Dari para korban tersebut, dua orang luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan.

"(Korban) 4 orang. Dua luka ringan dan dua luka berat," ujar Surya.

