Warga Kabupaten Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

BEKASI – Ratusan warga di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD di Pilpres 2024.

Mereka bahkan melakukan deklarasi dukungan setelah mengikuti sosialisasi dan bazar murah yang digelar para sukarelawan Ganjar-Mahfud bernama Barikade Tugiman pada Kamis (28/12/2023).

“Kegiatan hari ini kita mau sosialisasi ke masyarakat. 21 program unggulan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Selain sosialisasi juga kita akan mengadakan deklarasi dukungan dari warga Cibarusah,” kata Koordinator Nasional Barikade Tugiman, M Syafiq Alkaff, dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).

Kegiatan perdana mereka di wilayah Kabupaten Bekasi itu langsung mendapatkan respons positif dari warga karena para sukarelawan sebelumnya telah melakukan pendekatan yang intensif.

Tak hanya mengenalkan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud dan menjelaskan berbagai kontribusinya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, Alkaff memanfaatkan interaksi dengan warga untuk menyerap aspirasi mereka.

“Kita juga menjaring aspirasi dari masyarakat sekitar sini. Apa keluh-kesah mereka dan apa harapan mereka untuk Pak Ganjar-Mahfud ketika nanti kalau sudah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

Alkaff menjelaskan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud telah menyiapkan banyak program unggulan untuk mempercepat pembangunan Indonesia ke depannya.

Salah satu di antaranya adalah program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang sempat diungkapkan pula oleh Calon Wakil Presiden Mahfud MD dalam acara Debat Cawapres beberapa waktu lalu.

“Yang paling menonjol itu tentu soal KTP Sakti. Di mana, KTP Sakti itu, sudah banyak kartu-kartu yang disatukan menjadi satu yaitu KTP Sakti (fungsinya) itu Bansos dan lain-lain. Itu yang masyarakat butuhkan untuk saat ini,” tutur Alkaff.