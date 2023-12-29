Ingat! Pengguna KRL Dilarang Bawa Petasan dan Kembang Api saat Malam Tahun Baru

JAKARTA - Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menyebutkan pihaknya melarang pengguna jasa untuk membawa petasan dan kembang api khususnya pada jelang pergantian malam tahun baru pada Minggu 31 Desember 2023.

"Bagi para pengguna yang hendak berpergian menggunakan commuter line pada malam pergantian tahun dilarang membawa barang atau benda yang mudah terbakar seperti petasan, kembang api, dan benda lainnya yang mudah terbakar," ujar Anne, Jumat (29/12/2023).

Apabila kedapatan membawa barang-barang berbahaya tersebut, maka pengguna KRL diminta untuk turun di stasiun terdekat.

"Bagi pengguna yang kedapatan membawa benda-benda tersebut, sesuai aturan akan disita oleh petugas. Jika pengguna tidak bersedia, maka pengguna akan diturunkan di stasiun terdekat," kata dia.