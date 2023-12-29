Tawuran di Senen saat Malam Natal, 9 Pelaku Ditangkap Gegara 1 Orang Tewas

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan sembilan orang pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023), yang mengakibatkan seorang pria berinisial FN (40) meninggal dunia.

Sembilan orang yang diamankan adalah CD (18), UA (40), MIN (39), MIS (29), AF (29), MIH (29), DA (38), AM (17), dan MSA (14), yang seluruhnya adalah warga Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

"Atas kejadian tawuran yang menimbulkan korban meninggal dunia, terjadi pada hari minggu 24 Desember, pada pukul 17.00 WIB tepatnya pada saat perayaan malam Natal," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (29/12/2023).

Tawuran tersebut terjadi antara kelompok Ledeng yang dipimpin oleh CD dan kelompok Kebon yang dipimpin oleh F dan A yang saat ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).