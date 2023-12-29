Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Senen saat Malam Natal, 9 Pelaku Ditangkap Gegara 1 Orang Tewas

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |13:43 WIB
Tawuran di Senen saat Malam Natal, 9 Pelaku Ditangkap Gegara 1 Orang Tewas
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan sembilan orang pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023), yang mengakibatkan seorang pria berinisial FN (40) meninggal dunia.

Sembilan orang yang diamankan adalah CD (18), UA (40), MIN (39), MIS (29), AF (29), MIH (29), DA (38), AM (17), dan MSA (14), yang seluruhnya adalah warga Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

"Atas kejadian tawuran yang menimbulkan korban meninggal dunia, terjadi pada hari minggu 24 Desember, pada pukul 17.00 WIB tepatnya pada saat perayaan malam Natal," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (29/12/2023).

Tawuran tersebut terjadi antara kelompok Ledeng yang dipimpin oleh CD dan kelompok Kebon yang dipimpin oleh F dan A yang saat ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171750//tawuran_remaja-i8XI_large.jpg
Pemuda 20 Tahun Tewas Tertembak saat Tawuran di Medan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650//penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169396//tawuran_remaja-bB0d_large.jpg
Tawuran Remaja Pecah di Tangsel, 1 Pelajar Tewas Disabet Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164322//polisi_tembak_warga-vtGZ_large.jpg
2 Pemuda Ditembak Polisi saat Tawuran di Depok, Begini Kondisinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement