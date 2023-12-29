Malam Tahun Baru, KAI Commuter Operasikan 24 Perjalanan Tambahan

JAKARTA - Untuk meningkatkan layanan pengguna pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023-2024, KAI Commuter sebagai operator Commuter Line Jabodetabek melakukan sejumlah penyesuaian layanan operasional khusus di malam pergantian tahun pada Minggu, (31/12/2023) mendatang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan pihaknya akan menambah pelayanan perjalanan commuter line dengan total sebanyak 24 perjalanan di wilayah Jabodetabek hingga pukul 03.00 WIB pada 1 Januari 2024.

"Untuk lintas Bogor, KAI Commuter akan mengoperasikan perjalanan tambahan sebanyak delapan perjalanan. Sementara itu pada lintas Bekasi akan dioperasikan sebanyak enam perjalanan tambahan," ujar Anne dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).

Sedangkan untuk lintas Rangkasbitung dan lintas Tanjung Priok masing-masing sebanyak empat perjalanan, serta lintas Tangerang akan dioperasikan sebanyak dua perjalanan tambahan.

Selain menambah perjalanan commuter line, untuk layanan pengguna pada malam pergantian tahun KAI Commuter juga akan tetap menyiagakan petugas pelayanan, kebersihan, dan pengamanan hingga jadwal perjalanan terakhir.

"Demi keamanan dan kenyamanan bersama, KAI Commuter mengimbau kepada para pengguna commuter line untuk mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam stasiun maupun di dalam perjalanan commuter line," tambahnya.