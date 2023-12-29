Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Larang Konvoi saat Malam Tahun Baru di Jakarta, Ini Alasannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |13:54 WIB
Polisi Larang Konvoi saat Malam Tahun Baru di Jakarta, Ini Alasannya
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu
JAKARTA - Polda Metro Jaya melarang masyarakat agar tidak konvoi atau arak-arakan saat perayaan malam pergantian tahun 2024 mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menilai hal tersebut bisa memicu terjadinya gesekan.

"Tidak untuk dilakukan konvoi atau arak-arakan ya, karena dapat mengganggu kepentingan orang yang lainnya dan juga tentu akan menimbulkan gesekan-gesekan konflik nantinya ketika ada di satu tempat ketika bertemu," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).

Trunoyudo berharap masyarakat dapat saling menjaga kondusivitas salah satunya dengan tidak melakukan konvoi turun ke jalan.

"Maka harapannya saling jaga kondusivitas, tidak konvoi, kemudian tidak arak-arakan dan kemudian juga hindari perbuatan-perbuatan yang memang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo menyebut Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan sterilisasi jalan protokol dengan Car Free Night (CFN) saat malam tahun baru.

"Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Dishub untuk melakukan kegiatan ini, juga ada Car Free Night, ada beberapa ruas jalan yang menjadi Car Free Night, tentu ini menjadi bagian juga pengamanan Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat," ungkapnya.

(Awaludin)

      
