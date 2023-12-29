Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Warga, Sukarelawan Ganjar-Mahfud Gelar Bazar Murah di Kampung Buruh Bekasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |13:55 WIB
Bantu Warga, Sukarelawan Ganjar-Mahfud Gelar Bazar Murah di Kampung Buruh Bekasi
Relawan Ganjar gelar bazar murah untuk membantu warga Bekasi. (Ist)
A
A
A

BEKASI - Episentrum sukarelawan Ganjar-Mahfud dari kalangan buruh bernama Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) terus menyapa masyarakat lewat program GBB Goes to Kampung Buruh.

Pada kunjungannya ke Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, para sukarelawan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud itu menggelar bazar murah.

“Kami melaksanakan GBB goes to Kampung Buruh di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dalam rangka kita membentuk atau memperluas struktur pemenangan Ganjar-Mahfud di tingkat desa,” kata Ketua Umum GBB, Lukman Hakim, dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).

Kegiatan tersebut dibuka dengan sosialisasi tentang Ganjar-Mahfud yang merupakan Capres-Cawapres nomor urut tiga dalam Pilpres 2024.

Setelah mengetahui latar belakang sosial, pendidikan, hingga rekam jejaknya yang gemilang selama memimpin di instansi pemerintahan dan sebagainya, Lukman meyakini warga semakin mendukung Ganjar-Mahfud.

“Di Desa Wanasari ini ada sekitar 150 TPS dengan penduduk 130 ribu orang. Jadi ini desa yang paling besar, paling banyak TPS-nya di Kabupaten Bekasi. Kita menyasar ke sini karena ingin menang paling tidak 70 persen di sini,” ujarnya.

Dukungan dari warga perkampungan buruh informal maupun formal di sana dibuktikan dengan pembacaan ikrar untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Antusiasme warga juga dipicu oleh bazar murah yang diadakan oleh para sukarelawan GBB yang menjual beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok yang harganya cukup tinggi saat ini.

“Kita melihat antusiasme warga di sini untuk mengikuti bazar ketahanan pangan ini. Dengan membeli Rp 20 ribu mendapatkan dua komoditas sembako, minyak dan gula,” kata Lukman.

Halaman:
1 2
      
