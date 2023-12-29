Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Pemilu 2024, Imigrasi Bakal Awasi Orang Asing yang Masuk

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:20 WIB
Jelang Pemilu 2024, Imigrasi Bakal Awasi Orang Asing yang Masuk
A
A
A

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Orang Asing secara serentak dalam rangka pelaksanaan operasi “JAGRATARA” sebagai salah satu bentuk pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Operasi ini dilaksanakan secara serentak pada seluruh wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia pada Tahun 2023.

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat bergerak melakukan pengawasan keimigrasian di dua tempat yakni daerah Petojo dan Pasar Baru Kota Jakarta Pusat.

“Petugas Imigrasi telah melakukan Pengawasan Operasi “JAGRATARA” di Wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat, dan telah diamankan enam Warga Negara Asing (WNA) yang berinisial AP, NM, RC, HE, OG, dan LS di dua lokasi pengawasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keenam WNA tersebut tidak dapat menunjukan dan memperlihatkan dokumen perjalanan milik mereka” ungkap Wahyu Hidayat selaku Kepala Kantor.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
WNA Kantor imigrasi Imigrasi
