Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandiaga Uno Gandeng Pelaku UMKM Menangkan Ganjar-Mahfud

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:38 WIB
Sandiaga Uno Gandeng Pelaku UMKM Menangkan Ganjar-Mahfud
Sandiaga Uno di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahudin Uno membidik para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pemenangan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bukan hanya untuk meraih suara, hal ini juga membuktikan bahwa UMKM sebagai target perjuangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

 BACA JUGA:

"Total kelompok yang sudah kita bina di bawah PPP dari target suara 11 juta ini, kita harapkan ada 1 juta kelompok usaha yang mereka nanti mereka harapannya akan naik kelas. Dari proses kontestasi demokrasi ini bukan hanya PPP mengincar suara tapi juga ingin memberdayakan para pelaku usaha kecil bersama Pak Ganjar-Mahfud," kata Sandiaga usai menghadiri Workshop Kewirausahaan di D'Colonel Resto, Kota Bogor, Jumat (29/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement