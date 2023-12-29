Sandiaga Uno Gandeng Pelaku UMKM Menangkan Ganjar-Mahfud

BOGOR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahudin Uno membidik para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pemenangan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bukan hanya untuk meraih suara, hal ini juga membuktikan bahwa UMKM sebagai target perjuangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Total kelompok yang sudah kita bina di bawah PPP dari target suara 11 juta ini, kita harapkan ada 1 juta kelompok usaha yang mereka nanti mereka harapannya akan naik kelas. Dari proses kontestasi demokrasi ini bukan hanya PPP mengincar suara tapi juga ingin memberdayakan para pelaku usaha kecil bersama Pak Ganjar-Mahfud," kata Sandiaga usai menghadiri Workshop Kewirausahaan di D'Colonel Resto, Kota Bogor, Jumat (29/12/2023).