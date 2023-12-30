Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Fakta Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu, Nomor 2 Menyedihkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |03:00 WIB
10 Fakta Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu, Nomor 2 Menyedihkan
Evakuasi jasad mahasiswa IPB di Pulau Sempu (Foto: Ist/Avirista M)
MALANG - Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) sempat hilang saat penelitian akhirnya ditemukan tewas. Korban diketahui bernama Galang Edhi Swasono (20) warga RT 3 RW 4 Desa Gunung Langit, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kematian mahasiswa IPB ini cukup mengejutkan apalagi saat itu ia tengah melakukan penelitian di Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang.

Berikut fakta-fakta di balik kematian Galang Edhi Swasono, yang dirangkum:

10. Sempat Dinyatakan hilang

Galang Edhi Swasono sempat dinyatakan hilang kontak usai direncanakan mengambil beberapa sampel mengenai herpetofauna atau hewan melata seperti amfibi dan reptil. Saat itu, Galang sedianya mengambil sampel di Telaga Lele, pada Rabu pagi, 27 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Purwanto mengungkapkan, seharusnya Galang kembali ke camp utama bersama rombongan lainnya pada pukul 11.00 WIB.

"Seharusnya Galang kembali ke rombongan, namun sampai pukul 11.30 WIB korban belum kembali ke timnya," ucap Purwanto pada Rabu malam kemarin, 27 Desember 2023.

Kemudian, tim memutuskan untuk melakukan pencarian. Namun hingga pukul 23.00 WIB Rabu malam, 27 Desember 2023, belum ada tanda - tanda dari Galang Edhi Swasono. Bahkan, aktivitas pencarian sepanjang Kamis ini dilaporkan juga belum membuahkan hasil.

9. Teliti Satwa dan ekosistem di Pulau Sempu

Galang Edhi Swasono merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Ia bersama rombongan mahasiswa IPB lainnya tengah melakukan tugas penelitian mengenai ekosistem lingkungan di Cagar Alam Pulau Sempu.

"Ada tujuh objek penelitian yang dilaksanakan mahasiswa IPB di kawasan Pulau Sempu, di antaranya Fauna, Burung, Mangrove, Herpetofauna, dan Goa," kata Purwanto, Kepala Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

      
